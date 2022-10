Les consultes sobre la factura energètica es disparen a Barcelona

Els(PAE) deregistren unpronunciat de lesdurant els primers nou mesos del 2021, derivades de la situació pandèmica viscuda durant el 2020. Segons les dades compartides aquest dijous per la Sindicatura de Greuges de Barcelona, entre el gener i el setembre del 2021 fins apersones es van apropar als PAE, mentre que durant tot el 2019 ho van fer 12.079.Tot i que cal tenir en compte que no tothom que es dirigeix a un PAE es troba en problemes de vulnerabilitat, l. En aquest sentit, el síndic de Barcelona, David Bondia, ha alertat que la pobresa energètica ha augmentat els darrers anys i "ho seguirà fent" els pròxims mesos.El context de crisi energètica i econòmica en què la societat està immersa des de la pandèmia, i agreujada per la guerra a Ucraïna, ha portat el síndic a demanar un canvi de paradigma. "Cal deixar enrere el concepte de les persones com a mers clients d'una empresa subministradora ia un preu assequible", ha detallat Bondia en l'estudi "El dret humà a l'energia: impacte de l'increment de les tarifes de la llum a Barcelona".Així, des de la Sindicatura reclamenEl defensor del poble de la capital catalana considera que l'energia ha de ser un bé comú per a les persones i, per tant, un "dret de ciutadania". En aquesta línia, Bondia ha reconegut que és obligació de l'administració que tota la ciutadania tingui accés a l'electricitat. Amb el canvi de paradigma proposat pel síndic, elsseriend'unals subministraments bàsics a un preu assequible id'una empresa subministradora.: només cal mirar enrere i adonar-nos del camí que ha reconegut fa pocs anys el reconeixement del dret a l'aigua potable i el sanejament. L'energia també és indispensable per a la vida de les persones", ha manifestat el síndic. També l'adjunta al síndic, Eva G. Chueca, ha recordat que en matèria de drets, "les grans conquestes globals han començat localment".

