Vilagrà diu que la sortida de Junts ha estat «un tret al peu» per als seus alcaldes i consellers

Nou episodi deen el segon dia del primer ple del Parlament des de la nova etapa de l'executiu deen solitari. Ha estat en el marc d'una interpel·lació del diputat i portaveu de Juntsa la consellera, a qui ha retret que ERC no hagi complert amb els compromisos de l'acord de legislatura. La consellera de la Presidència ha considerat que mentre els membres de Junts estan "contrariats" i "enfadats", l'executiu republicà respon amb "i ha assegurat que la decisió de la militància de Junts de sortir del Govern no era compartida per tot el partit, i en especial per "bona part" de les seves alcaldies, consellers i militants, que a parer seu ho han consideratVilagrà, després de les acusacions de Junts contra ERC dient que la sortida de l'executiu ha estat culpa i responsabilitat dels republicans, ha exigit a Junts que "acceptin les" de les decisions que han pres "ells solets", i ha assegurat que els republicans, abans del trencament, estaven"aspectes del pla de Govern" que no entenien igual les dues formacions: "No acceptem el seu marc mental de què hem incomplert. Nosaltres estàvem disposats a coordinar-nos millor i estàvem preparantper fer-ho", ha reivindicat, per després recordar que tot plegat es va accelerar quan Junts va amenaçar Aragonès amb una qüestió de confiança: "".També ha defugit dels retrets de Junts qüestionant la defensa de l'independentisme del nou Govern. En concret, Rius ha criticat als republicans perquè en la intervenció d'Aragonès el dimecres a l'inici del ple no es va fer menció de conceptes com "independència" o "1 d'octubre". Vilagrà ha assegurat que el seu executiu vol arribar a la independència, però mentrestant ha defensat que cal treballar en aspectes que ajudin a millorar la vida de la ciutadania: "Vol que li digui tres cops?", ha contestat la consellera, que també ha defensat la legitimitat del nou Govern.En la seva intervenció, el portaveu de Junts ha insistit que elsd'aquesta sortida són únicament els republicans per haver "incomplert" els acords: "Aragonès s'ha ventilat la majoria.i no ens ha presentat una nova majoria que li atorgaria la legitimitat per continuar governant", ha expressat des de l'hemicicle del Parlament, on ha instat els republicans a tornar a "interpel·lar" el Parlament per saber si el Govern compta amb una majoria parlamentària que permeti tirar endavant la legislatura: "És de primer de democràcia", ha exclamat., i si algú ha abandonat alguna cosa són vostès. Han abandonat el compromís amb l'acord signat amb Junts i han abandonat la majoria parlamentària que els va fer confiança", ha insistit Rius, que ha avisat Aragonès que ara mateix a l'hemicicle compta amb "33 aplaudiments" -en referència als escons d'ERC- a diferència dels 74 rebuts el dia que va ser investit president. "", ha insistit Rius, que ha tancat el seu discurs acusant els republicans d'abandonar la majoria independentista del 52%.Aquest debat s'ha produït en el segon dia del primer ple del Parlament des que ERC governa en solitari. La primera jornada, dimecres, va estar marcada per la intenció de l'oposició de fer veure a Aragonès que. Ho van dir els grups durant la seva rèplica a una i ntervenció inicial del president per explicar el nou Govern , i ho van expressar després amb els seus vots en el primer projecte de llei que portava l'executiu en solitari, sobre l'actualització del pla d'estadística, i que es va tombar amb el vot en contra de tots els grups i l'abstenció de Junts i la CUP. Una llei més tècnica que política, i que Junts va vetar tot i que va ser el seu exconsellerqui la va liderar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor