Un diputat de Vox, enxampat jugant amb el mòbil durant el Ple del Parlament

Y el diputado de VOX jugando con el teléfono a lo Celia Villalobos. https://t.co/GKLW4moPcr — Bernat Castro ⭐ (@Berlustinho) October 20, 2022

Eld'aquest dimecres ha deixat una nova imatge pel registre. En una reedició de l' escena de Celia Villalobos jugant al Candy Crush al Congrés dels Diputats quan n'era la vicepresidenta primera, el diputat de Vox al Parlament de Catalunya,, ha estat enxampat jugant amb el telèfon mòbil. En aquesta ocasió, a un videojoc de puzle, semblant alHa estat una fotografia del secretari de Mitjans del Govern,, la que ha descobert el diputat. Duran ha fet una piulada per destacar la intervenció de la vicesecretària general de Feminismes d'ERC,, en defensa de la llei audiovisual catalana. Si bé, al peu de la fotografia es pot apreciar López telèfon en mà, disparant bombolles per completar un puzle d'un videojoc.Toni López Gómez és, a més d'un empresari immobiliari, diputat deal Parlament per la. Abans, va ser coordinador de zona a l'empresa automobilística Peugeot. Tanmateix, compta amb experiència en política com a regidor d'Urbanisme i segon tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Benavent del Segrià entre els anys 2011 i 2014.

