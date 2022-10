El ple delha instat aquest dijous el Govern a evitar "qualsevol ingerència de naturalesa política" i"escrupolosament" l'àmbit de, una petició feta a partir d'un punt d'una moció presentada peri que ha rebut el suport de tots els grups, inclosaexcepte la CUP que ha votat en contra i Junts, que s'ha abstingut. És una iniciativa que arriba tot just després que a començaments d'aquesta setmana la conselleria d' Interior destituís al comissari en cap dels Mossos Amb els mateixos vots, el ple ha instat el Govern ade les investigacions de la policia judicial evitant qualsevol mena d'intromissió, i també que es garanteixi lai el rigor en tots els processos de selecció. En canvi, no s'ha aprovat un altre punt de la moció que demanava constatar l'existència de "reiterats intents de politització" al cos policial: ERC, Junts i la CUP hi han votat en contra.Ha estat el diputat del PSC-Units i exconseller d'Interiorqui ha presentat la iniciativa, i en la seva intervenció inicial ha acusat el conseller d'Interior,, de "falta de respecte" als Mossos i al Parlament després dels canvis fets a la cúpula, i l'ha advertit que si no dimiteix o el president Pere Aragonès el cessa, seran els socialistes els quePer part d'ERC ha intervingut en el debat, que ha reivindicat que el Govern té el dret i deure d'les, i ha defensat els postulats dels republicans al capdavant d'aquesta conselleria: "Tenim tot el dret a treballar perquè els Mossos se semblin cada vegada més a la societat a la qual serveixen"., que fins fa dues setmanes formava part de l'executiu, ha defensat que els Mossos necessiten estabilitat i estar allunyats de les picabaralles polítiques, i ha acusat ERC de no tenir un projecte polític de seguretat pública. La diputada, a més, ha apuntat contra Aragonès, a qui ha acusat d'estar "de perfil".Des de la CUP el diputatha sostingut que existeix una politització als Mossos, però ha apuntat que no l'exerceix el Govern sinó tots els grups de la cambra. A més, ha acusat els proposants de la moció, el PSC, de voler incidir políticament als Mossos amb aquesta iniciativa. Des dels comunsha defensat que el model policial ha de respondre a decisions en clau política, i en aquest sentit ha demanat que la directriu sigui fer una policia de proximitat i que les polítiques de seguretat siguin transversals.La moció s'ha discutit amb el conseller Elena a l'hemicicle. Abans d'assistir al Parlament, en una entrevista a Rac1, ha negat intents de frenar investigacions als Mossos , i ha justificat la destitució d'Estela per les diferències sobre el model policial i els "ritmes" de la feminització del cos. "No hi ha hagut cap ingerència política mentre jo he estat conseller i en el passat no em consta; combatré les ingerències polítiques perquè és una pràctica mafiosa", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor