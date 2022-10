Un català guanya un premi de música country als Estats Units

La senyera, al mateix nivell que la bandera espanyola

Reconeixement a un artista català als. El veí de, que actua amb el nom artístic, ha guanyat un premi als guardons, que es va celebrar, entre els dies 13 i 16 d'octubre, a Marshall, Texas. Es tracta d'un certamen d'aquest gènere musical que reconeix bandes emergents d'arreu del món.El vallesà es va endur el premi Texas Balladeer of the Year, que premia lapròpia i la. A la gala, on va actuar el passat divendres, va estar acompanyat d'un altre músic i productor, també català, de Sant Feliu de Codines, Aleix Garriga, a més d'intèrprets locals.Ponsà va presentar temes clàssics del gènere i cançons pròpies que formaran part del segon treball de l'artista. Va publicar l'àlbum de debut Lost In The Fields l'octubre del 2021, enregistrati masteritzat als estudis Georgetown Masters de Nashville, a Tennessee (Estats Units).El Memorial City Hall Performance Center de Marshall va acollir aquest esdeveniment, que va reconèixer una desena d'artistes decom mexicanes, sueques, hongareses i noruegues, entre d'altres, que suposen una "substancial influència positiva" per a la, tal com sosté l'organització.La cita d'enguany, segons l'organització, havia de ser la més gran duta a terme amb, fins a una desena de països. D'aquests hi havia un gran nombre de grups d'Espanya, però el certamen. De fet, en la cerimònia d'inauguració hi haviaentre les banderes dels participants, també hi havia l'espanyola.

