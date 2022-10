L'alcalde de Reus abandona el PDECat

L'alcalde de, ha anunciat aquest dijous la seva baixa delamb motiu del recent acord entre aquesta formació política i Ara Catalunya . Els dos partits van fer públic l'acord aquest dimecres, amb l'objectiu de concórrer junts a les eleccions municipals de 2023 amb el nom d'Ara Pacte Local.Pellicer creu que el pacte s'hauria d'haver consultat a lai que a ell "no el representa". L's'ha mostrat "decebut" i ha apuntat que "sempre ha actuat amb coherència" i per aquest motiu presenta la seva baixa del partit postconvergent. Pellicer també ha volgut recordar que la "ciutat més important degovernada pel PDECat és Reus".No és l'única baixa del PDECat en les últimes hores. L'exalcalde dei possible alcaldable per les pròximes eleccions municipals, Xavier Trias, ha pres definitivament la decisió d'abandonar la formació -de fet, la va prendre el setembre- i s'ha unit al projecte de Junts, tal com va avançar aquest dimecres El País.

