Tots els CAP tindran almenys un fisioterapeuta el 2023

(CAP):. Així ho ha anunciat el conseller de Salut,, aquest dijous des del CAP Ramon Turró de Barcelona, on ha comunicat que hi haurà una 30 de centres que ja els incorporaran durant els últims mesos d'aquest 2022.El titular del departament ha subratllat que un dels seus objectius és posar la“al lloc on toca”, recordant que és un “” del sistema. En aquest sentit, ha admès que els professionals estan cansats després de la pandèmia i s’ha compromès a treballar amb “voluntat i fermesa” per abordar la situació des d’un punt de vista multidisciplinar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor