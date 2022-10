Shakira publica la cançó gravada a Manresa... i dedicada a Piqué?

per Pere Fontanals , Manresa, Catalunya |

Des d'aquest dimecres ja es pot veure a les xarxes socials el videoclip quevan gravar íntegrament a, entre el supermercatde la Sagrada Família i la, i que, malgrat que no el cita explícitament, fa referència a un trencament que es pot relacionar fàcilment amb el seu exmaritDes deldel tema, "Monotonía", fins a la"no fue culpa tuya, ni tampoco mía", l'artista, amb un forat al pit i buscant el seu cor pel terra del supermercat, entre altres cites, acusa la seva exparella del trencament: "me dejaste por tu narcisismo". Shakira i Ozuna van despertar la bogeria a Manresa el passat 10 de setembre amb el rodatge del seu videoclip, produït per, que va tenir diversos escenaris a la capital del. El supermercat Llobet de la Sagrada Família en va ser un, però la parella d'artistes també van rodar a l'entrada del, un dels punts més cinematogràfics de la ciutat, fins ben entrada la matinada. Tot plegat entre la curiositat, els crits i la demanda d'autògrafs i fotos dels seus fans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor