Nova cançó sorpresa de Manel o un error d'Spotify?

Sorpresa monumental a la plataforma. Molts catalans s'han llevat aquest dijous amb una novetat:una nova cançó al servei d'streaming musical. Ara bé, l'estupefacció creixia a les xarxes en corroborar el que passa quan algú escolta el tema: no està en català, està en anglès, i no sona cap de les veus dels integrants del grup barceloní. Anomenada, el tema apareix amb una caràtula amb el nom del grup, però que també respon a diversos artistes registrats com a tal a Spotify.No seria el primer cop que diverses cançons d'artistes que s'anomenen igual a la plataforma es creuen. No sol passar, perquè és un fet pràcticament únic que diversos artistes tinguin el mateix nom. Ara bé, entre les reaccions a les xarxes socials,o alguna mena de projecte del que es desconeix qualsevol mena de detall. El que està clar és que cap dels integrants de Manel, el català, sona en aquesta cançó.

