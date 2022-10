Joan Ignasi Elena nega intents de frenar investigacions als Mossos i ratifica la confiança en Sallent

Diferències de ritme sobre la feminització

El conseller d'Interior,, compareixerà al Parlament en els pròxims dies per donar explicacions sobre la destitució del comissari en cap dels Mossos, Josep Maria Estela, només deu mesos després del seu nomenament per les discrepàncies sobre l'orientació política del cos . També sobre les suposades ingerències polítiques denunciades els darrers dies, que Interior i l'actual conseller sempre han negat. Abans, ha passat per Rac1 per justificar el cessament d'Estela, negar qualsevol "interferència" per frenar investigacions i reivindicar la legitimitat delper marcar l'orientació política dels Mossos. De moment,és el comissari en cap de manera indefinida. Elena ha negat que tingui data de caducitat fins al desembre. "No hi ha previst nomenar una comissària en cap el 2023", ha afirmat.Sobre les ingerències polítiques, Elena ha negat que ningú hagi "posat el nas" en investigacions, però ha insistit que les decisions sobre el model depèn de la direcció política. "Els policies manen sobre l'operativa, però no sobre les decisions polítiques", ha afirmat. Tot això es va compartir amb Estela quan va ser nomenat. "No hi ha hagut cap ingerència política mentre jo he estat conseller i en el passat no em consta; combatré les ingerències polítiques perquè és una pràctica mafiosa", ha afirmat. Però també ha insistit que "no hi ha d'haver ingerències policials en les decisions polítiques". "", ha afirmat. Elena ha negat que el director general,, i el comissari Sallent hagin "fet el llit" a Estela.Sobre les acusacions de, exresponsable de la comissaria general d'investigació criminal, que denuncia que hi ha hagut intents per part de Sallent de frenar investigacions de corrupció, Elena ha recordat que les afirmacions són molt greus. "Jo no hi era, ningú m'ho ha dit i no hi ha cap denúncia, només ho he llegit als mitjans", ha recordat. El conseller ha dit que les investigacions tenen diferents grau de secretisme i quan tenen màxima seguretat no pot accedir-hi ni el president de la Generalitat. "Jo no hi puc accedir, no vull, i seria mafiós fer-ho. Ens cauria el pel a tots", ha dit, i ha negat cap "represàlia" a l'intendent Rodríguez. "Vam fer canvis legítimament", ha afirmat. "No puc obrir una investigació per rumors, a mi ningú m'ha dit res concret", ha insistit.Elena ha dit que les paraules del conseller-sobre suposats intents de comandaments de frenar investigacions- s'han de "contrastar" i en parlarà amb ell, i no ha descartat si ho portarà als tribunals. "El conseller d'Interior està afirmant que quan era conseller hi havia comissaris que li van dir que hi havia comissaris que interferien en investigacions. No ho va denunciar? No m'ho va dir? No va obrir una investigació interna? No va fer res? És molt bèstia!", ha dit, visiblement molest. Elena també ha recordat que Pere Ferrer, que també va ser criticat per Sàmper, era també el seu director general i no el va destituir.Elena ha explicat que ha destituït Estela per les "diferències" sobre el. "La relació sempre ha estat bona des del punt de vista professional i afectiu, però hi havia diferències. Per a mi ha estat trist, però he de prendre decisions", ha explicat. El conseller ha dit que els Mossos estan en un procés de transformació i que ell creu en una organització que depengui d'una direcció "coral". "La concepció estesa és que la direcció ha de ser d'una persona, i jo penso que els Mossos han de ser una policia més comunitària i cal canviar coses", ha afirmat. Per això, ha dit, cal una prefectura amb perfils diferents i complementaris. "Això és una decisió meva", ha reblat."Estela volia un model en què ell nomenés les persones de la prefectura i no de l'organització política", ha detallat el conseller. Elena ha dit que la direcció dels Mossos ha de ser "coral" i ha dit que el model de direcció acaba afectant el model d'organització. "Les organitzacions piramidals són cosa del passat; si volem una policia més comunitària, qui hi ha dalt influeix", ha afirmat. Les diferències també hi han estat pel que fa a la feminització. "", ha dit. Elena ha recordat que l'excomissari en cap també estava a favor de la feminització, però que tenia una valoració diferent sobre com aplicar-la. "S'ha d'imprimir un ritme més alt en la feminització, perquè és inacceptable que hi hagi tres dones comissàries de 28 comandaments. Ara n'hi ha set", ha dit.Elena ha avisat que el conseller d'Interior ha de marcar la línia política dels Mossos. "Qui ho ha de fer, si no? La pròpia policia? Quin model és aquest?", ha avisat. El conseller no s'ha plantejat dimitir, com li demana. "Jo plegaria si m'ho demanés el president o fes alguna cosa incorrecte, però no per fer coses que són de la meva competència i que les crec i les he defensat", ha insistit.El nomenament d'Estela es va fer un procés d'escolta dels diversos comissaris i ha recordat que Eduard Sallent va ser qui li va proposar que Estela fos el comissari en cap. I, de fet, Estela va dir que el millor candidat era Sallent. "", ha afirmat. Amb el pas dels mesos, els dos comissaris van evidenciar les diferències i la seva mala relació va tensar la prefectura. "Estela volia nomenar el seu equip, com s'havia fet sempre", ha afirmat. Segons Elena, Sallent és un "ideòleg policial", que té "la policia al cap", mentre que Estela tenia un coneixement del territori i empatia amb l'entorn policial. "Tenien característiques complementàries, per això hi eren tots dos juntament amb la intendenti la inspectora", ha afirmat.Elena no ha parlat amb el majordes que va ser destituït, però ha dit que no veu "l'ombra" del major en tot el que està passant. "Quan miro sèries no les veig després en la meva vida", ha afirmat. Pel que fa a l'escorta de, Elena ha dit que si fos per ell en tindria, com tots els expresidents, però ha recordat que cal una autorització del Ministeri de l'Interior per permetre que un agent dels Mossos faci aquesta tasca fora de territori espanyol. També ha recordat que ni Quim Torra, ni Miquel Buch, ni Miquel Sàmper van posar exporta a l'expresident durant la seva etapa a la Generalitat. Buch, de fet, s'enfronta a una pena de presó per nomenar un agent que, segons la Fiscalia, va fer d'escorta a Puigdemont.

