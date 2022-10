Detinguda la dona que ha segrestat un nadó d'un hospital de Bilbao

⚠️MÁXIMA DIFUSIÓN @osakidetzaEJGV



🚔🚨 Solicitamos colaboración ciudadana para la búsqueda de un bebé secuestrado en el Hospital de Basurto



👉 La presunta autora de los hechos es una mujer de mediana edad, 1,60m y pelo rizado largo.



☎️ 112



➕https://t.co/JIKFFgOfrw pic.twitter.com/nUjA1vH8JB — Ertzaintza (@ertzaintzaEJGV) October 20, 2022

Aquesta és la descripció de la dona

Commoció al País Basc. Una donade l'Hospital de Basurto, a Bilbao. Després de tota una nit de recerca per la ciutat basca, l'Ertzaintza ha trobat el bebè a primera hora del matí al barri de Santutxu. Enrotllat en una estora, molt lluny del centre hospitalari del qual havia estat segrestat.Posteriorment, lha emèsi ha sol·licitat la col·laboració ciutadana. Finalment, ha aconseguit detenir-la. La dona s'hauria fet passat per personal sanitari per tal de poder endur-se el nounat.Segons les primeres investigacions dutes a terme que ha facilitat l'Ertzaintza i diversos mitjans locals,i, fent-se passar per personal sanitari, va segrestar un nadó de la planta de Ginecologia i va fugir del lloc.Portava un uniforme de metge de color blanc, però posteriorment, malles ajustades de dibuixos geomètrics estampats, sabatilles esportives i una bossa negra petita, amb forma de mitja lluna, i creuat a manera de bandolera. Portava el nadó als braços i també portava una bossa rectangular de tipus ràfia. Es tracta d'una dona de mitjana edat, 1,60 metres d'alçada aproximada, complexió obesa i cabells arrissats llargs, recollits en una cua o monyo.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor