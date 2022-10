La ciutat des'afegeix al compromís sorgitLa trobada, que aquest any se celebra a Buenos Aires, reuneix alcaldes i alcaldesses de tots els continents sota els paraigües de la xarxa mundial C40. Servirà perquè les grans capitals, que representen més de 700 milions de persones i una quarta part del PIB mundial, reivindiquin un paper "fonamental" per donar resposta a la crisi generada per la covid i per la guerra de Rússia a Ucraïna. L'alcaldessa de la capital catalana,, ha alertat de la necessitat de tenir un "hivern just" on ningú es quedi sense subministrament energètic.En una atenció als mitjans, Colau ha afirmat que els membres de la xarxa C40, presidida per l'alcalde de Londres,, s'han reunit per transmetre un missatge "d'esperança" i per "combatre els discursos negacionistes" que enfronten el combat contra la crisi econòmica amb el combat contra la crisi ecològica. "El dilema no és economia o ecologia", ha dit l'alcaldessa de Barcelona, "el dilema és economia del passat o economia del futur".Colau ha subratllat, en aquest sentit, que el mateixen els pròxims anys amb la implementació del seu model de superilles. "Estem generant milers de llocs de treball gràcies a l'economia verda", ha afirmat l'alcaldessa, que ha posat èmfasi en el fet que, des del punt de vista del seu govern, cal fer una transició ecològica, però una transició que sigui "justa".L'alcaldessa de Barcelona ha proposat als membres de laque les ciutats "elevin la veu" als estats perquè s'augmenti el finançament per a les energies renovables i perquè s'estableixi una regulació que garanteixi els serveis bàsics a la ciutadania. "Necessitem saber que no es tallarà l'energia a ningú", ha indicat Colau.Finalment, l'alcaldessa de Barcelona ha denunciat els "beneficis pornogràfics" que han tingut-amb augments, segons els seus càlculs, del 24% el primer trimestre de l'any- i ha atribuït la situació no a una manca de matèria primera, sinó a "l'especulació".

