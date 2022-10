Moren gairebé a la vegada dos aficionats en ple partit a Sant Sebastià i Màlaga

La nit del dimecres 19 d'octubre de 2022 serà recordada com una nit negra. Un aficionat de lade futbol ha mort a l'Estadi d'Anoeta en ple partit i un altre de l'de bàsquet també ha perdut la vida al pavelló, gairebé de manera simultània. A les dues defuncions, a més, cal afegir que l'per atendre un tercer aficionat amb problemes de salut.que es pot viure en un estadi de futbol, a un pavelló de bàsquet o durant el transcurs de qualsevol altra competició esportiva és que s'hagi d'aturar el partit per atendre un jugador o un aficionat. La grada s'emmudeix i el partit passa a ser una nimietat insignificant. Tot s'atura quan hi ha una vida en joc. Doncsque un àrbitre ha hagut de parar un matx a laperquè un aficionat té problemes de salut i una més a laA molts els torna a la memòria el partit que va disputar elen què un seguidor gadità va patir un infart. Els serveis mèdics del club blaugrana van haver d'intervenir ràpidament per fer arribar una la grada, amb l'ajuda del porter local, el qual va deixar unes imatges per la història. La unió de totes les forces per una causa major. No és la primera temporada en què es donen fets com aquest, però la freqüència dels episodis com els d'Elx, Sant Sebastià i Cadis han passat a ser massa habituals després de la pandèmia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor