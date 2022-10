Xavier Trias abandona el PDECat i es decanta per Junts

L'exalcalde de Barcelona i possible alcaldable per les pròximes eleccions municipals,, ha pres definitivament la decisió d'abandonar el PDECat -de fet, la va prendre el setembre- i, tal com ha avançat aquest dimecres el diari El País. Així, el trencament del Govern de coalició a la Generalitat i la picabaralla entre els dos grans partits independentistes no han estat, finalment, motiu suficient perquè aposti per la formació que presideixSobre la seva candidatura a les municipals de l'any que ve, Trias sempre havia defensat que les seves condicions bàsiques per fer-la efectiva eren que no hi haguessin "baralles" ni dins la formació ni més enllà. "", va reiterar en una entrevista a Catalunya Ràdio a inicis d'octubre. El mateix dia que va dir que estava "" amb la crisi oberta entre el seu nou partit i els republicans.Al seu torn, l'alcaldessaja va deixar clar que en cas que Xavier Trias fes el pas com a candidat de Junts, el tractaria "amb tot el respecte" . "És una persona molt veterana", va ressaltar Colau, que optarà a un tercer mandat com a candidata dels comuns i que troba en el candidat juntaire un dels seus màxims competidors.Per la banda del, que és qui, ha insistit que es presentarà a les eleccions municipals a la capital de Catalunya. Aquest fet farà que sigui aquest partit qui ocupi els espais electorals en els mitjans públics i no Junts, de la mateixa manera que passarà amb els debats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor