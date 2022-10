Un astre del rugbi apareix mort a la sala Apolo de Barcelona

La darrera tragèdia al món del rugbi té com escenari la. El jugador australiàha aparegut mort després que el seu company i amic, l'estrella, denunciés la seva desaparició a les xarxes socials. El cos ha estat localitzat aquest dimecres pels treballadors de la discoteca. Elshan confirmat que la causa del decés ha estat "una caiguda accidental des d'uns 10 metres d'altura".Hamspon, que estava a la ciutat comtal de vacances,després de sortir de festa la nit del 18 d'octubre amb un grup d'amics i no tornar a casa. No donava senyals de vida i els ningú coneixia la seva ubicació. La versió policial indica que hauria caigut des del primer pis de la popular discoteca.En una publicació a, Brimpson va demanar informació de manera desesperada: "Ja sé que soc una mica lluny, però, que fa 30 hores que ha desaparegut a Barcelona". No obstant això, els esforços dels companys del jugador de rugbi van ser envà.

