L'estafa de l'astronauta: «Paga'm les tarifes d'aterratge del coet»

Després de l', un jove que va seduir i enganyar diverses dones a través de l'aplicació de cites i que va ser el protagonista d'un exitós documental de Netflix, ara arriba el. Un home ha sostret 30.000 euros a una dona de 65 anys delfent-se passar per un astronauta que necessita diners per tornar de l', segons el diari Yomuri Shimbun.No és la primera, però tampoc la segona vegada que un enamorament acaba resultant un engany. Ni serà l'última. L'estafador va contactar la víctima peri va aconseguir seduir-la. Més tard, van traslladar la conversa a l'aplicació de missatgeria, on li va demanar diners per poder fer front a les tarifes d'aterratge del coet que l'havia de retornar a la Terra. Increïble, però cert.", li deia. Si bé, els diners mai eren suficient. Quan ja portava 30.000 euros cedits, la dona va decidir denunciar els fets a la policia de la ciutat d', que va obrir una investigació de manera immediata davant l'evident falsedat.

