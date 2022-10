La multa (petita) a Laporta per baixar al vestidor de l'àrbitre al Bernabéu

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

Elssempre tenen una vida llarga que va més enllà dels noranta minuts de partit. El Madrid-Barça de diumenge disputat alno és una excepció, i aquest dimecres encara és notícia. En aquest cas, per la sanció que s'aplicarà aper haver baixat al vestidor de l'àrbitre després del matx.La multa no és especialment cara:Pels fets que es van produir, hauria pogut ascendir fins als 600, però s'ha quedat en una quarta part. Segons el Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), el president blaugrana va incomplir el punt 133 del codi disciplinari, que exigeix acatar les decisions arbitrals,Al final del partit, el president del Barça va baixar al vestidor per exigirper algunes situacions del partit. Així consta a l'acta arbitral de José Maria Sánchez Martínez que va difondre el periodista Sique Rodríguez a través de Twitter. "Se l'ha convidat a marxar i", va dir l'àrbitre.

