El govern espanyol aprova la nova autovia del Baix Llobregat

El Consell de Ministres de dimarts aprovarà l'inici de les obres del nus viari depressupostades en més deHo ha anunciat aquest dimecres des de Sant Boi la ministra de Mobilitat i Transports, Raquel Sánchez, que ha recordat que l'actuació incloude 2,26 quilòmetres per enllaçar la C-32 amb l'A-2.Les obres es faran en set punts de tot l'entorn de Sant Boi i Cornellà per acabar una actuació queEl projecte també inclou, entre altres, un carril-bici de 750 metres al costat de la nova B-25. D'altra banda, Sánchez ha anunciat la signatura d'un estudi d'alternatives sobre el futur del Tren del Delta.Sánchez s'ha mostrat a favor d'una connexió ferroviària "sostenible i d'alta capacitat" entre Castelldefels, Gavà, Viladecans i Sant Boi però ha precisat que el projecte que hi havia fins ara. "Avui imperen altres valors a la planificació", ha afegit, tot defensant que cal fer un nou projecte "realista, factible i sostenible".

