Així seran els llums de Nadal del passeig de Gràcia: inspirats en la Sagrada Família

El cel dels'omplirà d'estrelles per. Però no de cossos celestes, sinó de rèpliques lluminoses de dos metres de grandària de l'estrella que corona la torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família , acompanyades de tires de llum. Així serà la il·luminació nadalenca a la via que vertebra la ciutat de Barcelona, tal com ha revelat la seva associació de comerciants.La mateixaha difós les imatges de les projeccions. Es col·locaran 35 estels de 12 puntesal centre del passeig i 60 en dues dimensions als laterals, a més de 330 fileres de tires de llum que culminaran la decoració. Tot plegat, suposarà una, el qual suposa un increment de 30.000 respecte a l'any passat.D'altra banda, per conscienciar sobre la importància de l'en un hivern que es preveu complicat, l'associació ha acordat amb l'que els llums estiguin oberts entre les 17:30 i les 22:00 hores, menys estona que el 2021. No serà el cas dels, que estaran il·luminats de 16:30 a 23:00 hores, ni de les dates festives deli el, quan el seu funcionament s'allargarà fins a la una de la matinada.Amb aquest disseny, l'Associació Passeig de Gràcia persegueix fer dialogar la via amb, arquitecte de la Sagrada Família, a més de lai la, dos edificis a banda i banda del carrer. El cablejat per col·locar l'enllumenat ja s'està instal·lant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor