Un directiu de DIS acusa el Barça de mentir quan va negar negociacions amb el Santos per Neymar

DIS no havia de cobrar pel salari de Neymar

"Volia que Neymar anés al Madrid"

El director executiu de l'empresa brasilera, ha assegurat aquest dimecres que el Barça era conscient que DIS tenia el 40% de la propietat dels drets federatius del futbolistaJr.. En el judici a l'Audiència de Barcelona contra els Neymar, el, eli exdirectius dels clubs, Longo ha explicat que DIS va enviar un requeriment al club català quan va sospitar que Neymar havia signat un contracte amb el Barça, i el club va negar que tingués cap acord amb el Santos, club d'origen. No obstant això, Longo ha assegurat que el Barça va "mentir" en aquesta resposta. També ha admès que DIS no podia cobrar un percentatge del salari del jugador, però sí dels diners per jugar a un club que no fos el Santos.En una llarga declaració de gairebé dues hores, Longo ha explicat que van pagar uns 2 milions d'euros per aconseguir elde Neymar quan aquest encara no era professional, cosa que molts van titllar de "bogeria". L'empresa, que Longo ha dit que representava uns 200 esportistes i també feia funcions socials, va proveir Neymar i el seu entorn de comoditats i diversos serveis.Durant els anys següents, Neymar va rebre ofertes molt superiors a les del Barça de diversos clubs europeus com el, elde Munic o el. No obstant això, ha assegurat que "no va anar al Barça per amor, va ser un tema financer". Així, ha recordat que el 2006 va arribar a entrenar-se amb les categories inferiors del Madrid. "Si tingués tant d'amor al Barça no estaria jugant ara al PSG", ha dit.No obstant, a finals del 2010 la confiança de l'empresa en la família de Neymar es va començar a trencar. A més, el desembre del 2011, a la final del, el jugador va fer un mal partit contra el Barça a la final i va mostrar molta proximitat amb els jugadors blaugranes. Per últim, Longo veu sospitós que aquell mateix cap d'any les filles de l'aleshores president del Santos celebressin el Cap d'Any a la capital catalana.Davant de les sospites, DIS va contractar un despatx deperquè investigués si hi havia algun contracte entre Neymar i el club blaugrana. Quan els ho van confirmar, DIS va enviar un requeriment al Barça recordant que tenia el 40% dels drets del jugador. El club va respondre que no tenia cap negociació amb el Santos, cosa que Longo ha titllat de "mentida".De fet, Longo ha dit que els 40 milions que el Barça va prometre a Neymar el 2011 per fitxar pels blaugranes el 2014 van ser un "suborn" perquè refusés ofertes d'altres clubs més avantatjoses pel Santos i DIS. Longo ha dit que DIS tenia dret a cobrar tot el que qualsevol club pagués perquè Neymar Jr jugués al seu equip mentre estigués al Santos. Segons ell, tot i que el pacte amb el Barça havia de començar el 2014 quan ja fos agent lliure perquè s'hauria acabat el contracte amb el Santos, el pagament del Barça a Neymar de 40 milions es va fer abans, quan encara era jugador del Santos. Per això, considera que DIS té el dret de cobrar també el 40% d'aquests 40 milions, i no només el 40% dels 17 milions que el Barça va pagar directament al Santos com a concepte de traspàs el 2013. Així, ha assegurat que si Neymar no hagués fitxat pel Barça, no hauria cobrat els 40 milions d'euros.No obstant, i a preguntes de l'advocat de l'expresident blaugrana, Longo ha admès que DIS no tenia dret a cobrar cap percentatge del salari de Neymar. A més, ha dit que desconeixia la sentència de l'Audiència de Barcelona que va considerar que els 40 milions d'euros pagats pel Barça a Neymar eren part del seu salari. Aquest cas, conegut com a 'Neymar 1', va acabar amb una conformitat de la fiscalia amb els expresidents Rosell i, que van quedar exculpats, però va condemnar el Barça per frau fiscal, per no haver pagat els impostos corresponents a aquests 40 milions d'euros. Longo ha assegurat que, 'scouter' del Barça al Brasil i un dels que va participar en les negociacions va oferir a DIS 5 milions d'euros per no portar el cas als tribunals.Després de Longo ha estat el torn del primer representant del jugador i col·laborador del Reial Madrid al Brasil,. S'ha definit com a "amic" del futbolista, a qui coneix des del 2006, quan Neymar Jr tenia 14 anys. Aquell any el va dur a Madrid a entrenar amb les categories inferiors del club madridista durant dues setmanes. Tot i que el representant volia que fitxés pel Madrid, el futbolista i la seva família van preferir tornar al Brasil. Pedroso ha explicat que el contracte pel qual DIS va adquirir el 40% dels drets federatius de Neymar ara seria il·legal, perquè la FIFA prohibeix als fons d'inversió tenir la propietat parcial d'un jugador.Segons ell, la decisió d'anar al Barça per part de Neymar la va acabar de prendre quan aquest va parlar amb Messi, conversa que va ser "fonamental". "", ha dit. L'últim en declarar aquest dimecres al matí ha estat el responsable de màrqueting del Santos del 2009 al 2013. Aquest dimecres a la tarda serà el torn del legal representant del Santos, com a acusat, i aquest dijous es faran les pericials.

