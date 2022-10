L'abstenció d'ERC i Junts permet al govern de Colau iniciar la tramitació dels pressupostos

, còmplice de la major part de les polítiques desenvolupades en aquest pressupost". Així hael regidor de Pressupost, Jordi Martí, ela la comissió d'Economia i Hisenda d'aquest dimecres per iniciar la tramitació dels pressupostos municipals per al 2023. El missatge directe, però, s'ha quedat a mig camí:, per poder-los negociar en les pròximes setmanes. Una abstenció que hadels comptes.També, el segon partit de l'oposició que aquest dilluns es mostrava favorable a ajornar el tràmit inicial dels pressupostos -també ERC- fins a la comissió del mes vinent -al novembre, com s'ha fet anys enrere- ha optat per. El grup municipal assegura que no se'ls ha donat el temps necessari per donar resposta al plantejament: "Ho discutirem en detall i presentarem al·legacions".La setmana passada l'equip del govern de comuns i socialistes assegurava que presentar la proposta dels comptes anuals per al 2023 a la comissió d'Economia i Hisenda d'aquest dimecres, a l'octubre -i no al novembre, com altres anys-, suposava guanyar temps per negociar. Una negociació que ara s'enceta després que la comissió hagiamb les dues abstencions i els vots en contra del PP, Ciutadans, Valents i la regidora no adscrita.Els dos grups amb més pes a l'oposició, però, han criticat la "" de l'en la presentació dels comptes perper analitzar la proposta. "Si volen negociació, menys paraules i més actuació", ha dit Jordi Castellana, representant d'ERC. Totes les mirades apuntaven aquest grup municipal, amb qui l'any passat el govern de Colau va pactar in extremis els comptes municipals a canvi del suport dels comuns al Parlament, però Castellana ha avisat queper una: "Barcelona té la sort que ERC és un partit responsable".Es tracta d'uns, amb un increment del 5,6% de despesa en un any, tot arribant als 3.596 milions d'euros. Un augment de 190 milions respecte als comptes previs, que fan augmentar la inversió prevista en tres àrees clau: serveis socials, urbanisme i habitatge i personal de la Guàrdia Urbana, especialment. És una proposta pensada per a "una situació de crisi", va defensar el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor