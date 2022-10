El pla secret de la BBC per si es produeix una apagada energètica

Altres notícies que et poden interessar

L'amenaça d'unano és cap broma i els països del Vell Continent ja es preparen per a un hivern que es preveu complicat . Els governs intenten afrontar els pròxims mesos amb les reserves de les diferents energies als nivells més alts possibles, però els mitjans de comunicació també es preparen. O almenys la, que tal com ha desvelat el The Guardian té un pla en cas d'apagada energètica.Segons explica el mitjà britànic, la televisió pública delha destinat un grup de redactors a preparar els guions que formen part d'un pla d'emergència públic. En aquests missatges, el primer que es faria és intentar tranquil·litzar la població d'no es veuria afectada perquè depèn de la xarxa elèctrica de la-.L'escenari contempla una apagada de les xarxes demòbil, de l'accés a, delsi dels. Per això, el primer que faria la BBC és recomanar que la ciutadania faci ús de lesdels cotxes o dels receptors que funcionen amb piles i així podran escoltar les emissions d'emergència de la mateixa BBC gràcies a un centre d'emergència que té situat en una ubicació desconeguda.Un altre guió, segons relata el The Guardian, informa que l'apagada pot allargar-se fins a dos dies i que s'eviti trucar alsperquè estaran sotmesos a una "pressió extrema". "Es recomana a la gent que no es posin en contacte amb ells tret que sigui absolutament necessari", diria aquest guió.​​​​​

