Les quatre C de l'educació d'avui per al món de demà

Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació

Pensament crític

Creativitat

Col·laboració

Comunicació

The Challenge, la palanca del progrés

EduCaixa s'adreça a direccions, professors i alumnes. Foto: Fundació "la Caixa"

Què significa ser un worldshaker?

“L'accés a unaés el mitjà per a garantir el desenvolupament sostenible”, assenyala el Programa per al Desenvolupament de. En aquesta línia, el programa EduCaixa de la Fundació ”la Caixa” entén l'educació com un dels motors socials més rellevants. Amb el convenciment que, faciliten a equips directius d'escoles, professorat i alumnat múltiples recursos per fer l'aprenentatge més ric, més significatiu i més integral.EduCaixa vol sumar-se al procés dei convertir-se en un agent actiu més d'aquest canvi. Ho fa end'acció:. Oferir una gran varietat de recursos i activitats educatives, d'eficiència demostrada, orientats a afavorir el desenvolupament competencial de l'alumnat.. Proporcionar i impulsar la formació de professorat i equips directius en metodologies i continguts que afavoreixin la transformació educativa, posant especial èmfasi en el lideratge per a l'aprenentatge de l'alumnat.. Promoure l'avaluació com a eina clau per a detectar iniciatives, eines i models educatius efectius, i transferir les evidències d'aquestes avaluacions, escalables a tota la comunitat educativa, amb la finalitat de convertir-les en la base del canvi.El món educatiu està vivint unaque anirà més els propers anys. D'un sistema on memoritzar, el treball individual i els objectius concrets eren clau, es passa a un nou paradigma on s'aposta per entendre, pel treball en equip i competencial, per la creativitat i per donar eines per preparar els alumnes per situacions més diverses i complexes.En aquest context, són claus les: el pensament crític, la creativitat, la col·laboració i la comunicació. Conceptes que promouen habilitats que tots els alumnes necessiten per desenvolupar el seu potencial.Promou l’argumentació i ens permet extreure conclusions. És una gran eina per resoldre problemes.És fonamental per afrontar la resolució de problemes i per adquirir el concepte de la innovació, primordial en el desenvolupament de qualsevol infant.Fomentar el treball en equip entre els diferents actors de la comunitat educativa permet fer aflorar els millors talents tants d’alumnes com de professors.L’ús correcte del llenguatge és la manera més eficaç de transmetre coneixements d’una forma dinàmica i d’acord amb el nostre temps.La iniciativaés la gran aposta d' EduCaixa per tal els joves d'avui dia puguin liderar els seus projectes amb la mirada posada en el progrés social. Un exemple, en definitiva, de com l'educació funciona com aUna proposta que atorga als joves d'avui dia les eines necessàries per desenvolupar les seves idees i participar en la lluita per un món millor. Una manera de contribuir al canvi social i incentivar la transformació educativa.Alex Morera és un jove estudiant de secundària de Barcelona que va presentar un dels 22 projectes guanyadors de The Challenge 2022. La seva proposta de disseny d'app per a dispositius mòbils per fomentar hàbits i conductes sostenibles va impressionar al jurat. Per a l'Alex, The Challenge va suposar un viatge de superació, aprenentatge i motivació que el va conduir a treballar en la millor versió de si mateix.Laura Martín-Bejarano, també guanyadora de The Challenge 2022, va liderar el projecte (Bio)lògica, amb el qual buscava una solució a l'actual problema dels increments dels preus de la llum o de l'acumulació de residus. The Challenge, per la Laura, va significar “un punt d'inflexió” en la seva vida, un factor que l'ha impulsat a liderar els seus projectes amb una mirada focalitzada en el progrés social. L'Alex i la Laura, amb els seus companys, són el rostre d'una nova generació de ments inquietes, somiadores i innovadores.Molt aviat, arrencarà unade The Challenge per recollir els projectes innovadors dels alumnes que volen ser part d'aquest procés de transformació educativa.Els worldshakers són, amb un impuls intern per a preocupar-se pels problemes del món i alhora buscar la manera de superar-los. L'EduCaixa Challenge no comença des de zero, sinó que desperta el que, d'alguna manera, ja està dins d'ells: les vocacions i inquietuds que agitaran els fonaments el món.