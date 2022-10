El TSJC avala la composició del tribunal que va jutjar la mesa del Parlament

El(TSJC) ha avalat aquest dimecres laque va jutjar Roger Torrent i l'antiga mesa del Parlament. La sala 77 ha desestimat l'incident de nul·litat que va presentar lapoc abans del judici contra els membres independentistes de l'òrgan rector de la cambra. El ministeri fiscal va fer un moviment sorprenent per mirar de revertir la recusació contra el magistrati aconseguir que continués al tribunal en el lloc deEl judici es va fer igualment, encara que la composició del tribunal estava en dubte, i finalment la sala 77 ha decidit no admetre la petició del fiscal. En els pròxims dies es faran públics els arguments. La decisió s'ha adoptati compta amb dos vots particulars.D'altra banda, la sala també ha rebutjat un incident d'execució presentat peramb relació a la designació del magistrat substitut del president del TSJC,, com a membre del tribunal que va jutjar la mesa. La sala 77 considera que un cop resolta la recusació i apartat el magistrat Barrientos, la decisió ja queda automàticament executada. Costa, que es defensava a ell mateix, no va assistir al seu judici, cosa que qüestiona les garanties de la vista oral que es va celebrar a finals de setembre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor