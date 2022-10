Putin declara la llei marcial als quatre territoris ucraïnesos annexionats

Altres notícies que et poden interessar

El president rusha fet un nou pas en l'escalada de tensions als quatre territoris ucraïnesos que es va annexionar declarant-hi la. Són les regions de, que pelvan passar a formar part de Rússia després de la celebració de referèndums que no han tingut reconeixement internacional per la manca de garanties democràtiques.Putin ha anunciat el decret en una reunió del, i ha afirmat que es limita a formalitzar una situació que ja existeix de facto. Ara, el text queda subjecte a l'aprovació de les dues cambres del Parlament rus, un simple tràmit.El president rus ha acusat el govern ucraïnès dede no reconèixer l'expressió democràtica dels ciutadans de les quatre regions i de negar-se a negociar. "Continuen els bombardejos. Els civils estan morint", ha lamentat Putin, segons l'agència de notícies Interfax.reivindica el dret a aplicar la seva llei sobre les regions ocupades, malgrat que ni tan sols en controla tot el territori. Lesde Kherson han informat aquest dimecres de l'inici d'una ofensiva a la zona per part de les forces armades d'​​​​​

