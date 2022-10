Portar la compra als seients del cotxe, un perill que pot acabar en multa

Anar a fer laenés una tècnica que se sol utilitzar quan es vol fer una gran càrrega de productes i aliments. Normalment, es fa servir el maleter per posar-hi les bosses, però si és petit o ja va molt carregat també està normalitzat posar-les als seients del darrere. Doncs bé, tal com adverteix la(DGT) és perillós i pot comportar una multa.La norma es troba a l'article 14 deli diu que la càrrega transportada en un vehicle han d'estar disposada i subjecta de tal manera que no pugui arrossegar-se pel cotxe, caure totalment o parcialment o desplaçar-se de manera perillosa. A més, explica que també ha d'estar fixada perquè no comprometi l'estabilitat del cotxe, no faci soroll i no deixi pols que pugui comprometre laQueda prou clar, doncs, que com que lesno poden quedar subjectes com recull la norma, el fet de portar-les als seients del darrere és perillós, però a més també pot comportar una sanció. Segons la gravetat, aquestapot anar dels 80 als 200 euros, tal com recull el(BOE). Per sobre de tot, però, el factor que més compromet és el de la perillositat. I és que en un accident la força amb què un producte pot colpejar la persona es multiplica fins a 40 vegades.

