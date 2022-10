Menys Maquinista i més habitatge: així seran els voltants del centre comercial

per Irene Montagut , Barcelona, Catalunya |

Ladelsde latira endavant després que l'Ajuntament de Barcelona hagi aprovat aquest dimarts els dos instruments de planejament que activen la nova ordenació urbanística. L'objectiu és-de 42.000 metres quadrats a 21.000- i. Així, els voltants del recinte comercial de Sant Andreu podran ocupar-se per llars, equipaments, serveis, zones verdes i establiments de proximitat.Segons ha detallat el consistori, amb la nova visió es "deixa enrere" el projecte inicial, que es basava principalment en un gran creixement de la superfície comercial i grans torres de pisos de fins a 25 plantes. Una proposta que es va aprovar el 2015 durant el mandat del convergent Xavier Trias i que ara, gràcies a l'acord entre l'Ajuntament i Unibail-Rodamco-Westflied (URW) firmat el juliol del 2021,Els 21.000 metres quadrats que perd la Maquinista es destinaran, bàsicament, a(15.000),(5.000) i(1.000). A més, es planteja una reducció encara més gran de l'ampliació del centre comercial que es compensaria amb un trasllat de màxim 10.000 metres quadrats al centre comercial de Glòries, de la mateixa propietat, per encabir-hi oficines.Pel que fa aprojectat a la zona, el. Així, els 65.000 metres quadrats destinats a les llars acolliran fins a 812 pisos nous, dels quals 294 seran protegits, una part en règim concertat i la resta en règim general. Els 518 habitatges lliures ocuparan una superfície de fins a 41.500 metres quadrats., vuit menys que en el plantejament inicial.El conveni també estableix una la zona. S'apostarà pels transports verds i no contaminants amb una inversió de dos milions d'euros que farà URW. A més, es reduiran les places d'aparcament, que s'oferiran en dues plantes subterrànies sota el sòl del centre comercial.

