Arturo Pérez-Reverte confessa a «El Hormiguero» que va robar un banc

L'escriptorés un dels autors que desperta més passions i més detractors a la vegada en tot l'estat espanyol. El també periodista, cada vegada que apareix en alguna cadena o dona una entrevista deixa tot un llistat de titulars, anècdotes i fins i tot polèmiques que engrandeixen encara més aquesta situació divergent: o més gent que l'adora o més gent que el critica. L'autor va passar aquest dimarts pel programa, de Pablo Motos, per presentar el seu nou llibre, Revolución. Tot i parlar de la novel·la, el presentador va voler abordar amb Pérez-Reverte algunes dades curioses sobre la seva vida."És veritat que has robat un banc?", va preguntar-li Motos, entre rialles. El públic, atòniv, va ser testimoni de com Pérez-Reverte va afirmar amb el cap i va començar a explicar com es va produir aquesta situació., amb 25 anys, a Eritrea. Estava amb els militars, vaig entrar amb ells al banc, van matar tothom i ens vam emportar els diners", va explicar l'escriptor.Pérez-Reverte va exercir com a reporter de guerra durant 21 anys, des de 1973, fins a meitats dels anys 90.a Xipre, Líban, Eritrea, el Sàhara, les Malvines, El Salvador, Nicaragua, Txad, Líbia, Sudan, Moçambic, Angola, el golf Pèrsic, Croàcia o Bòsnia. Des de llavors ha compaginat una carrera d'escriptor amb la publicació de diversos articles d'opinió o reportatges esporàdics.

