Quatre persones detingudes per la mort del jove que van trobar semienterrat a Albesa

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts quatre persones relacionades amb el cas de la mort d'un jove de 22 anys d'origen nigerià que va aparèixer semienterrat a, el 13 d'octubre de 2021.i estava en avançat estat de descomposició. Inicialment no se'l va poder identificar i no va ser fins al passat mes de juliol que la Divisió de Policia Científica dels Mossos, en col·laboració amb l'IMELEC, van aconseguir determinar la identitat de la víctima gràcies al seu perfil genètic.La família del noi,, en va denunciar la desaparició a l'octubre. Els detinguts passaran dijous a disposició judicial aL'autòpsia preliminar que es va fer al cadàver va apuntar que es tractaria d'una mort violenta, que la víctima era un home de complexió molt prima i que hauria mort per un traumatisme cranial. El cas es troba encara sota secret de sumari.El cos trobat estava profundament soterrat i en una descomposició tan gran que es veien moltes parts dels ossos. Agents amb la unitat canina es van desplaçar fins a la localitat i, un cop acabada la feina, es va procedir a la retirada,En aquell moment, la policia catalana ja va avisar que seria una tasca complicada identificar la víctima.

