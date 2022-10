​10 anys de l'Escola de l'Aigua, referent educatiu en medi ambient

L’ Escola de l’Aigua ha complert. Aquesta institució d's’ha consolidat com a referent educatiu i de desenvolupament del talent en el sector de l’aigua i del medi ambient. Ho ha fet en l’àmbit de la, amb el disseny i la implementació dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior de l’aigua en aliança amb instituts públics, ajuntaments i el Departament d’Educació de la Generalitat.A Catalunya, s’imparteixen elsa l’Institut Escola Municipal del Treball de, l’Institut Pere Martell de, l’Institut Esteve Terradas de, l’Institut Rubió i Tudurí dei l’Institut Alfons Costafreda de. En total, han estat més deque s’han format en el sector de l’aigua en aquests 10 anys. Aquesta trajectòria ha estat reconeguda amb ela les bones pràctiques empresarials.L'Escola de l'Aigua va organitzar un acte per celebrar el desè aniversari al. “Les empreses i organitzacions necessitem el coneixement expert i el talent més preparat per fer front als desafiaments globals presents i futurs. L’educació, com a pilar fonamental per al progrés de la nostra societat, sempre ha estat un element definitori de la nostra identitat com a companyia i de la nostra estratègia”, va afirmar, president d’Agbar. “La creació de L’Escola de l’Aigua és un pas més per reforçar aquest vector educatiu i hem de continuar fent passos addicionals per estendre el nostre model de formació al conjunt dels grups d’interès”, va afegir.L’acte va comptar amb la participació del secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat,, qui va destacar “el lideratge d’Agbar en tres aspectes fonamentals: la col·laboració publicoprivada, és a dir, ser capaços d'entendre que tenim reptes públics, però que poden executar-se de forma compartida. En segon lloc, l'Escola de l'Aigua és una història compartida del que ha estat la transformació del model d'educació de Formació Professional. I el compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible en l'episodi més gran de sequera en els darrers dos segles”.També hi va intervenir la directora de l’Institut Escola Municipal del Treball de Granollers,: “Aquest model de formació dual, on es combinen les classes a l’aula i l’aprenentatge a l’empresa, suposa una oportunitat per portar talent a l’empresa”. L’Institut EMT de Granollers va implementar el cicle formatiu de grau mig en xarxes i estacions de tractament d’aigües el curs 2017-2018 i en aquest període ha format 110 professionals de l’aigua. Actualment, hi ha 25 alumnes cursant el grau i aquest curs Agbar ha impulsat beques de mobilitat perquè alumnes d’altres poblacions del Vallès Oriental hi puguin accedir.

