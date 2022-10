Per què els ous es venen en dotzenes?

Gairebé sempre que compremalens trobarem que van agrupats en paquets de. És un detall que passa desapercebut, però que té un rerefons. Es tracta d'un motiu pràctic, però també hi tenen a veure les. A més, també hi ha creences que li atribueixen un sentit.En primer lloc, el fet que el 12 sigui un nombrefa que la distribució sigui molt més senzilla: elsparells permeten acumular els ous eniguals i eviten que hi hagi forats que els faci caure o que es danyin durant el seuals punts de. Els cartons parells també són més senzills d'emmagatzemar. La qüestió matemàtica també és rellevant. Els divisors del nombre 12 són 1, 2, 3, 4, 6 i 12. Això implica que es puguinen tots aquests números.Tots aquests motius són els més lògics, però l'agrupació dels ous en dotzenes també té altres teories. Hi ha una que afirma que la forma de distribuir-los fa referència als. Una altra situa l'origen en els, que quan van arribar avan establir el seu sistema de mesures i unitats que barrejava l'àmbit local i l'imperial.

