La Fiscalia investiga Albiol pel pagament d'hores extra a la Guàrdia Urbana

LaProvincial deha obert diligències, i, per tant, ha començat a investigar l'exalcalde de Badalonapel pagament d'hores extra l'estiu de 2021 a agents de la Guàrdia Urbana. Segons avança La Vanguardia i han confirmat fonts municipals a l'ACN, els abonaments són per valor de 400.000 euros i s'haurien fet en període de vacances aixecant una suspensió prèvia.Mentre intervenció municipal i recursos humans van fer dos informes desfavorables al respecte, el cap de la policia en va fer un de favorable, sobre el qual es va basar Albiol. A requeriment de la Fiscalia, el secretari municipal ja ha traslladat els informes de setembre de 2021. L'exalcalde s'enfronta a possibles acusacions perde diners públics. La Guàrdia Urbana deté uns 240 agents en actiu, però en caldria un total de 305. Aquesta manca d'agents es nota sobretot a l'estiu, sobretot al juliol i agost, quan la plantilla agafa vacances, i sobretot en els darrers anys, en què ha incrementat el volum de turistes a la ciutat.Davant d'aquesta necessitat, s'activen agents que en teoria han de feri se'ls aplica el concepte d'hores extraordinàries treballades, que s'han de cobrar un cop fetes, en aquest cas al setembre. El 2021, però, lamunicipal va analitzar la situació i va concloure que el pagament d'aquestes hores es feia de manera il·legal, donat que entenia que els agents no poden cobrar extres si es troben de vacances i suspenent, així, elsEn la mateixa línia es va posicionar la cap de recursos humans de l', mentre que des de la Guàrdia Urbana es va fer un tercer informe en què es justificava el pagament als agents perquè eren hores que s'havien treballat. Davant d'aquest document, Albiol va aixecar lai va efectuar el pagament, que ascendia a 400.000 euros, als agents que els corresponia cobrar les pagues. No va ser fins al mes de maig que l'Ajuntament va rebre unde la Fiscalia, en què sol·licitava al consistori l'informe de la interventora municipal de setembre de 2021, en el marc d'unesiniciades el mes de maig. Aquesta documentació ja es va enviar al setembre.Aquest estiu, però, s'ha tornat a repetir la situació d'haver d'activardel cos en període de vacances, però ara s'analitza de quina manera es poden pagar els imports corresponents. Avui dia, la interventora municipal està analitzant les hores que es poden pagar perquè s'han fet de manerai quines no perquè els agents es trobaven en període de vacances.Per aquest motiu, es traslladarà al servei de resolució de discrepàncies de la, que farà les funcions d'amb un dictamen vinculant, per determinar si aquestes hores es poden pagar o no. En cas que el resultat sigui que es poden abonar no hi hauria problemes per procedir als pagaments, però en cas contrari el consistori haurà d'explorar els mecanismes de compensació que es poden posar en marxa en relació amb els dies treballats.Es preveu enviar lala setmana vinent, i tenir els resultats en un termini de tres mesos. Mentrestant, el sindicat policialha anunciat que preveuen protestar a lacoincidint amb el ple municipal de dimarts vinent per reclamar els pagaments dels imports pendents en concepte d'hores extres.

