Grifols inaugura una planta a Irlanda per triplicar la producció mundial de medicaments plasmàtics

La multinacional catalanaha inaugurat aquesta setmana unaper satisfer l' alta demanda de medicaments plasmàtics . La nova infraestructura dissenyada per la-la proteïna més abundant en el plasma- s'ha construït alque ja suma una inversió dei més de 300 treballadors.A més, les noves instal·lacions també permetrandels tractaments plasmàtics de la farmacèutica catalana arreu del món. Sobretot de l'envàs flexible Albutein Flexbag; una alternativaen l'emmagatzematge i el transport de l'albúmina.Grifols detalla que en els pròxims cinc anys espera que la demanda mundial d'albúmina creixiEs tracta d'una proteïna que s'utilitza per a la pèrdua de líquids, restaurar el volum sanguini i tractar malalties com la cirrosi. Així mateix, la multinacional explica que actualment està "avançant" en un possible ús de la proteïna per tractar també

