Gairebé 15 hores sense llum: el malson de 200 veïns de Torre Baró que es repeteix mes i mig després

Una altre vegada sense llum . Recordem que a l'agost vam estar 12h sense llum @beteve @Ruthrporta @Hlopezvallejo pic.twitter.com/wRu2BP05TP — AVV Torre Baro (@TorreBaroAVV) October 18, 2022

han patit undurant la nit del dimarts al dimecres. Tal com ha comunicat Endesa, la companyia elèctrica a càrrec de la xarxa, el tall s'ha degut a una "" soterrada a l'Avinguda Escolapi Càncer.Tot i que Endesa assegura aque l'd'aquest dimarts, elsdel barrique el tall es va, entre les 19.30 i les 21.30 del vespre. I, de fet, els veïns han compartit a les xarxes captures de pantalla de la informació que el dimarts al vespre els indicava que s'havia registrat a lesEn aquest sentit, la companyia assegura que ha estat treballant des de llavors, però que no ha estat fins que s'han retirat els vehicles aparcats a la via pública que no han pogut començar amb la reparació in situ i a foradar el carrer per arribar al cablejat afectat. De fet, Endesa ha confirmat a aquest diari qued'aquest dimecres al matí, gairebéMembres de l'han explicat adurant el matí quede l'avaria, que ha afectat veïnes amb dependència elèctrica. De fet, al barri hi ha diverses persones que requereixen un respirador per sobreviure i el tall de llum ha afectat la seva salut durant la nit. A més, Torre Baró és un barri on el transport públic no arriba durant les hores nocturnes i amb una distància considerable del CAP. En aquest sentit, el, un dels representants de l'associació,Endesa ha lamentat laal carrer afectat mentre l'avaria no es resolia. "No hi cabia perquè el carrer és molt estret i s'ha hagut d'esperar a la reparació manual", han dit fonts de la companyia a aquest diari. Un fet que els veïns confirmen però que atribueixen a les obres del carrer Castelldefels, que impedeixen la col·locació de l'aparell generador.L'avaria d'aquest dimarts. En aquell moment, també 200 veïns de l'avinguda Escolapi Càncer van estar-se durant hores sense llum. L’avaria, segons va indicar la companyia, en aquell cas es va produir per la desconnexió d'una línia elèctrica que alimenta parcialment part del districte de Nour Barris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor