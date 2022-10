El Suprem confirma la condemna de 21 anys de presó per a l'exprofessor dels Maristes per abusos sexuals

Elha confirmat aquest dimecres la condemna de 21 anys i nou mesos de presó per a, exprofessor del, a Barcelona, per abusar sexualment de quatre alumnes menors d'edat. L'alt tribunal ha ratificat la sentència que va dictar l'l'any 2019. La sala penal considera que les declaracions de les víctimes han estat corroborades per altres elements de prova i tot plegat és suficient per justificar la condemna. Els abusos es van cometre durant tres cursos consecutius, entre 2006 i 2009 i la sentència també inclou una indemnització de 120.000 euros a les víctimes. L'home haurà d'ingressar a presó.La sentència conclou que el dany infligit per la "comissió d'un fet pervers i odiós" per part de Benítez "ha condicionat el desenvolupament de la personalitat de quatre menors d'edat, incidint de forma permanent en la seva vida". "Això no té preu ni reparació possible", conclou. En la seva sentència, l'Audiència considera provat que Benítez va cometre quatre delictes d'abusos sexuals, dos d'ells continuats, amb penes que van des dels 2 fins als 9 anys i tres mesos. També l'imposa una indemnització total per a les quatre víctimes de 120.000 euros, que van des dels 10.000 fins als 60.000 euros. A més de la condemna de presó, el tribunal també l'inhabilita per a l'exercici de la professió docent durant 13 anys i 8 mesos, i ordena una ordre d'allunyament i la prohibició de comunicació amb les víctimes.La secció 21 de l'Audiència dona per provat que l'acusat va aprofitar la seva condició de professor d'educació física per abusar de quatre alumnes en diverses ocasions. La sentència subratlla que tenia un despatx propi amb una llitera on feia passar els alumnes per fer-los massatges per alleujar possibles lesions. És llavors quan es donaven situacions d'abús sense el consentiment dels menors, "aprofitant-se de la seva ascendència i jerarquia com a professor d'educació física", però també de la "confiança que els alumnes tenien dipositada en ell".

