Aragonès porta el «Catalangate» davant la Comissió Europea

El president de la Generalitat,, es desplaça aquest dijous aper un viatge institucional de dos dies en el qual es reunirà amb dos comissaris europeus. Especialment rellevant és la trobada programada per aquesta tarda amb, titular dedel govern comunitari que lidera, perquè Aragonès li plantejarà l'existència del cas d'espionatge contra dirigents independentistes conegut com a Catalangate . La intervenció dels dispositius de seixanta persones -entre les quals el mateix Aragonès quan era vicepresident- va obrir una crisi amb l'Estat, va congelar temporalment les relacions amb el govern espanyol i ha tingut ressonàncies al Parlament Europeu, on hi ha una comissió específica sobreEl segon comissari amb el qual es reunirà el president és el titular de, Thierry Breton, amb qui abordarà la contribució catalana en la producció de xips i d'hidrogen verd a la(UE). En un viatge aa finals d'agost, Aragonès va situar Catalunya com un "actor útil" a l'hora de resoldre problemes comunitaris en aquesta fase marcada per la crisi energètica, la inflació i la guerra a. La visita del president a Brussel·les coincideix amb la celebració d'un consell europeu ordinari amb els caps d'estat i de govern dels països de la UE en el qual s'hi ha de parlar sobre el conflicte bèl·lic provocat per Rússia i el funcionament del mercat energètic.És la primera vegada des del 2015, amba Palau, que el president de la Generalitat és rebut a Brussel·les per membres de la Comissió Europea. En aquesta legislatura s'ha escenificat el desgel del Govern amb les institucions comunitàries després dels fets de la tardor del 2017. A Puigdemont i ano els va rebre cap membre de la Comissió. Des que és al càrrec, Aragonès s'ha trobat a Barcelona amb Von der Leyen - en el marc de les jornades anuals del Cercle d'Economia -, amb-comissària d'Innovació- i amb Margaritis Schinas, vicepresident comunitari No està prevista cap trobada entre Aragonès i, president del govern espanyol, que serà en aquesta cita de líders comunitari. Tampoc hi haurà cap cita entre el president de la Generalitat i, exiliat a Bèlgica. El motiu? Puigdemont és aquests dies a Estrasburg, on se celebra el ple del Parlament Europeu -n'és membre en representació de Junts-, i després es desplaçarà a, on obrirà una delegació exterior del. Aquesta obertura d'oficines més enllà deLa primera aturada del viatge d'Aragonès, en tot cas, és una visita a la delegació de la Generalitat davant la UE, que té vacant la plaça de responsable després del cessament de. Al president l'acompanya la nova consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret , que ha assumit el càrrec de mans de després de la sortida de Junts del Govern . Serret s'ha estrenat amb una decisió -congelar l'obertura prevista d'una delegació a Israel- que ha generat polèmica amb els exsocis, que han indicat que seria una decisió "autonòmica" que "agradaria" al govern espanyol.

