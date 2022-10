Pressió veïnal contra el congrés immobiliari The District: «Fora dels nostres barris»

JA SOM DINS🔊



ELS VOLTORS NO S'HO ESPERAVEN MIREU LES SEVES CARES🤩 pic.twitter.com/WOryK1ZwzD — Sindicat d'Habitatge del Poblenou (@SHabitatgeP9) October 19, 2022

🔴 En directe | Crits de «fora especuladors dels nostres barris» a l’entrada del congrés immobiliari The District a Barcelona



✍ @irenemontaguthttps://t.co/77MYMqm1aT pic.twitter.com/I4uoF1P1ue — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2022

🔴 En directe | La cupaire Basha Changue (@bashachanguerra) es presenta a plaça Espanya per acompanyar els manifestants contra els fons voltor



✍ @irenemontaguthttps://t.co/kVDxLFboJC pic.twitter.com/Aa9NMHtRJh — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2022

Centenars de persones s'haaquest dimecres al matí a plaça Espanya per defensar el dret a l'habitatge i contra les especulacions immobiliàries, davant delon aquesta setmana se celebra el, una convenció on participen grans. A primera hora del matí, un grup d'unes 200 persones ha aconseguitde la Fira, on s'han quedat fins passades les 10.30 hores, moment en què els Mossos els hanEntre els manifestants es poden trobar sindicats d’habitatge, associacions de veïns, entitats i la PAH de diferents barris de Barcelona i l’àrea metropolitana. “”, repetien amb força davant la mirada atònita d'un grup de Mossos d'Esquadra que protegia la porta de recollida d'acreditacions el primer dia de congrés.De fet, els manifestants concentrats en aquest punt han increpat tots els congressistes que s'hi acostaven: “”. "No s'entén: gent sense casa i cases sense gent", repetien en bucle els membres de sindicats de l’habitatge, associacions de veïns, entitats de barri i membres de Marea Pensionista, entre d’altres.El grup municipal deva fer públic aquest dilluns unon denunciava quei ha convocat unaa les Torres Venecianes de l'avinguda Maria Cristina. Això no obstant, aquest matí ha estat la candidata de la CUP a l'alcaldia,, qui ha acompanyat els manifestants al recinte de la Fira.Els manifestants també han travessat l’Avinguda Maria Cristina per apropar-se a la porta d’entrada al congrés mentre seguien increpant i llançant pintura de colors als congressistes: “”. Tot, mentre una vintena de furgonetes dels Mossos d’Esquadra talla l’avinguda i controla que no hi hagi cap incident.

