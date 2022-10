Un delinqüent amb 27 detencions, 4 condemnes i 2 judicis pendents, a presó per apallissar un home i enviar-lo a l'UCI

El jutjat d'instrucció 4 de la Bisbal d'Empordà ha enviat a presó(Baix Empordà) durant una baralla i el va enviar a l'UCI. Els fets van tenir lloc la matinada del 12 d'octubre a la zona de la plaça Sant Pere. El detingut i el seu cosí van aprofitar que la víctima havia caigut a terra per ventar-li nombroses puntades de peu. L'homei arran de l'agressió li quedaran seqüeles neuronals.L'arrestat, que té 37 anys, és un vell conegut de la policia, perquè al seu historial ja acumulaper delictes violents (vuit de les quals, al llarg d'aquest 2022).La baralla va tenir lloc pels voltants de les tres de la matinada. La investigació apunta que l'agressor i el seu cosí es van enfrontar amb l'altre home a la zona de la Planassa, on hi ha els locals d'oci nocturn de Palamós.Durant la baralla, la víctima va caure a terra i els altres dos ho van aprofitar per clavar-li nombroses puntades de peu. A més, segons han explicat alguns testimonis al jutjat, l'agressor va vantar-se d'haver-lo apallissat., però des d'aquí, arran de la gravetat de les ferides, se la va derivar d'urgència fins al Josep Trueta de Girona, on va ingressar a l'UCI.L'home va patir una hemorràgia interna i tenia l'os del crani fracturat. Segons els metges, presentava "risc vital" i les lesions, amb tota probabilitat, li deixaran seqüeles neuronals que li poden afectar les capacitats motrius.que el multireincident va protagonitzar aquella nit a Palamós. De fet, la policia el va arrestar després que tornés a protagonitzar una trifulga a la zona d'oci nocturn i arribés a amenaçar de mort el porter d'un dels bars.

