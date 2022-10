per L.G., Barcelona, Catalunya |

Dea peu per veure la selecció espanyola al. Aquest és l'objectiu de, un home que el 8 de gener de 2022 va sortir de la capital de l'Estat amb la previsió d'arribar al país asiàtic i sobre el qual no es coneix de la seva situació des de fa ni més ni menys que 18 dies.La situació és preocupant perquè l'home documentava el seu viatge des del seu Instagram i l'última publicació és de l'1 d'octubre, quan es trobava a la frontera entre l'i l'. La mateixaha confirmat la desaparició de Sánchez Cogedor, ja que els documentava diàriament quina era la seva situació i de cop ho va deixar de fer. De fet, en un dels seus últims missatges explicava que la cosa "estava calenta", en referència a la crisi a l'Iran Sánchez Cogedor és un exmilitar que va participar en la missió de pau de l', i, precisament pels seus coneixements militars, la família i els amics confien que tot quedi en un ensurt. A més, no és la primera ocasió en què recorre el món d'una forma original. El 2019 ja va viatjar en bicicleta fins a l'per veure ela laAra, veia el seu objectiu a punt de finalitzar després de recórrer ni més ni menys que 7.000 quilòmetres. L'home havia sortit de Madrid fa nou mesos i ja havia passat pera través de. Des del sud de la península Itàlica va agafar una barca, ja que en l'anterior viatge va comprovar que el pas pelsera molt difícil, i va continuar peri afrontava ja la fi del seu camí, que ara ha quedat en suspens.

