Elena nega «interferències polítiques» als Mossos i defensa la potestat per triar la cúpula policial

La sessió de control al, la primera des de la sortida de, ha tingut un protagonista clar., conseller d'Interior, ha estat inquirit per l'oposició per tal que expliqués la destitució de Josep Maria Estela com a comissari en cap dels. Després d'una pregunta del grup parlamentari d'En Comú Podem, Elena ha negat les "" a la policia catalana i, a la vegada, ha defensat la potestat per triar ladels Mossos.El conseller d'Interior ha admès les "" amb el comissari Estela: "Han existit diferències i moltes coincidències que m'han portat a prendre una decisió, en ús de la discrecionalitat i la responsabilitat que tinc com a conseller". Elena ha recordat que no pensa renunciar a aplicar el model i les prioritats que ha definit per al Departament, i també ha recalcat que tampoc admetrà "" en lesDesprés d'escoltar el conseller, que ha dit que s'explicarà més àmpliament en una compareixença al Parlament, elsli han retret el "" als Mossos. "Es pot feminitzar el cos sense haver-lo de dinamitar des de dins", ha expressat el diputat, que ha recordat que Elena ja ha tingut tres caps de la policia des que pilota Interior.. Aquest és el missatge que va verbalitzar ahir la portaveu del Govern,, a l'hora de definir el moment que travessen els Mossos d'Esquadra després de la destituciócom a comissari en cap del cos. Aquesta decisió, adoptada per les discrepàncies amb el conselleri el director dels Mossos,, ha aprofundit en la inestabilitat que viu la policia catalana des de la tardor del 2017, moment des del qual hi ha hagut cinc persones al capdavant del cos. Plaja, en tot cas, va indicar que no hi ha hagut, concepte que ha demanat no confondre amb el "lideratge polític" que, segons ella, està exercit Elena al capdavant de la conselleria.La previsió, al marge de la intervenció en sessió de control d'aquest dimecres, és que el conseller comparegui al Parlament per explicar els canvis als Mossos, que arriben 300 dies després que el titular d'Interior escollís Estela per substituir el major, restituït en l'etapa de-Junts- al Govern. De moment, qui ha assumit les regnes del cos és, número dos dels Mossos amb l'anterior comissari en cap i que ja va liderar els Mossos abans de la restitució de Trapero. "Hi ha marge de millora, l'autocrítica és bona i es farà", va remarcar ahir ressaltat Plaja. El relat oficial d'Interior és que la destitució d'Estela s'ha precipitat per les discrepàncies sobre el procés de feminització del cos , com va insistit Pere Ferrer en dues entrevistes.

