Un tren partiendo un autobús por la mitad en los Países Bajos esta mañana, afortunadamente nadie resultó gravemente herido. pic.twitter.com/Cd1GjftX9e — escribano (@tuidelescribano) October 17, 2022

Ensurt gros als Països Baixos. Un brutal xoc entre uni unha estat a punt d'acabar amb tragèdia. Com es pot veure en les imatges, l'autobús es queda aturat enmig de les vies d'un pas quan circula un tren que no pot, ja que circula a gran velocitat, i acaba dividint en dues parts el vehicle. Per fortuna, però, el greu, ha acabat sense víctimes ni ferits.El motiu és que l'autobús anava buit de, malgrat que elsí que era dins del vehicle però per insòlit que pugui semblar ha sortitdel xoc. Per altra banda, el tren sí que feia un viatge amb passatgers però ni ells ni el conductor van resultar ferits. Per fortuna, doncs, només cal lamentar

