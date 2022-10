El PSC ofereix una majoria a Aragonès per aprovar «sense excuses» els pressupostos

El president de Junts al Parlament, Albert Batet. Foto: Adrià Costa

Primer examen per testejar com avançarà la dinàmica del. El president de la Generalitat,, ha comparegut per primera vegada aquest dimecres al Parlament després de la ruptura amb Junts , i ho ha fet per manifestar la seva intenció de treballar per construir "noves majories" i per demanar a la resta de grups quequina serà la seva relació amb l'executiu a partir d'ara. Amb quins suports compta Aragonès? Ha estat la principal pregunta que han fet al president els grups de l'oposició en el torn de rèplica, on han buscat també a fer veure al cap de l'executiu que estàque el Governi que no disposa a hores d'ara de lanecessària per avançar durant aquesta legislatura en solitari.El cap de l'oposició,, ha insistit en ladel seu grup per arribar a acords, però ho ha fet amb un to molt més crític de l'habitual, exigint a Aragonès queacceptar el seu oferiment: ". Li estic oferint una majoria per aprovar el pressupost", ha dit el socialista durant el seu discurs, on ha avisat que el "problema" del nou executiu no és la seva composició, sinó la "" que té. D'aquesta primera setmana i mitja del nou Govern, Illa ha assenyalat que els primers passos són, en referència a l'anunci d'Aragonès que no es podran aprovar els pressupostos abans de l'1 de gener i els últims moviments a Mossos que han conclòs amb el cessament per part d'Interior del comissari en cap Josep Maria Estela.Illa ha demanat que en aquesta nova etapa es treballi per "endreçar la política catalana" i garantir que, una etapa que considera que ha d'estar marcada per la fi de les dinàmiques de confrontació per avançar cap a l'acord i el consens: "", ha sostingut Illa, que ha assegurat que només quan Catalunya "s'endreci políticament i socialment" es podrà recuperar el lideratge a Espanya i Europa: "Si les coses es fan bé, Catalunya continuarà al capdavant", ha insistit.La intervenció més dura ha estat dels exsocis. El president de Junts al Parlament,, ha assegurat que elperquè ERC no va guanyar les eleccions i el president va ser investit amb el suport de 74 diputats dels quals ara "41 li han retirat la confiança": "Hi ha 102 diputats d'aquest Parlament de 135 que no li donen suport", ha etzibat, per després dir-li que "la realitat és que està sol", i que ha estat una decisió del qual ell n'és l'únic responsable, malgrat que la decisió fos presa en una consulta als afiliats de Junts: "Ha triat estar sol, la decisió ha estat exclusivament seva", ha expressat el líder de Junts, que ha avisat que la seva formació a partir d'ara farà una oposició exigent i propositiva, en defensa de la "solvència i la independència".Així mateix, ha retret a Aragonès que durant el seu discurs inicial no hagi parlat deel procés independentista, i l'ha acusat d'haver, un fet que assegura que ho demostren els nous consellers, en referència a declaracions d'alguns d'ells com Quim Nadal, el conseller d'Universitats i Recerca, que va qüestionar que l'1-O fos un referèndum . Batet ha avisat Aragonès que els trobarà al costat si és per treballar en l'objectiu independentista: "", ha afegit, amb un missatge final: "Si vol acords amb nosaltres, sap quin és el camí que ha de recuperar i rectificar".La CUP, per la seva banda, ha estat molt crítica amb el full de ruta del nou Govern, que ha assegurat quedel país, i ha descrit el nou executiu com el dels “ex”: “És el Govern dens exconvergents, dels excomuns i dels exsocialistes”, ha sostingut el diputat anticapitalista Xavier Pellicer, en referència a les incorporacions dels nous consellers que provenen de totes aquestes òrbites.

El diputat de la CUP Xavier Pellicer Foto: Adrià Costa





La presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach Foto: Adrià Costa

Pellicer ha criticat que Aragonès s'hagi "lliurat" de la qüestió de confiança que ERC i la CUP van pactar en l'acord d'investidura, un pacte que de fet es va trencar el primer any de mandat quan els cupaires no van aprovar els pressupostos de la Generalitat. Pellicer ha assegurat que la seva formació farà de "dic de contenció" de les polítiques de l'executiu d'Aragonès.Jéssica Albiach, presidenta dels comuns, ben igual com la resta de formacions, ha destacat laen què es troba el Govern al Parlament, i per això ha demanat a Aragonès que aclareixi amb qui té la intenció de negociar els futurs pactes: "Amb qui té intenció de Governar?", li ha preguntat, per després retreure-li que està més preocupat en Junts que en aprovaral Parlament.Sobre les majories a les quals ha apel·lat el president, Albiach ha contestat que "clar" que existeixen, però ha destacat que perquè es formalitzin, és necessari negociar-les: "Això vostè a hores d'ara no ho ha fet", ha etzibat, per exigir-li que al Parlament hi vagi a "". Albiach ha mostrat la predisposició del seu grup a negociar "llei a llei i decret a decret" cadascun dels fronts, però li ha exigit un "" amb la fi de la via unilateral i la continuïtat de la "taula de diàleg".Els partits de la dreta, més enllà de descriure el nou Govern, han carregat contra la complicitat de la resta de partits que s'ofereixen al Govern.(Cs) li ha exigit que deixi de "perpetuar-se" al Govern i ha criticat la complicitat del PSC amb el nou escenari polític: "Es podrien dir Esquerra sociovergent de Catalunya". El popularha exigit a Aragonès que digui "la veritat" i expressi quina és la suposada majoria parlamentària que té: "Digui la veritat més enllà de les ideologies de cadascú".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor