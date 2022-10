Paz Padilla anuncia que pateix el síndrome de Gilbert: en què consisteix?

Unes imatges d'una entrevista devan omplir les xarxes d'opinions que l'acusaven de trobar-se en un presumpte estat de. El fet va ser tan comentat que va fins i tot arribar a la presentadora, que ha cregut convenient aclarir que no consumeix, ja que pateix el. Però en què consisteix aquest trastorn i perquè impedeix ingerir alcohol?Es tracta d'una malaltia que té un percentatge molt petit de la població i que es transmet de forma. Es produeix quan unencarregat de destrossar els nivells dees troba en nivells molt baixos en l'organisme, cosa que implica que la sang no pugui destruir aquest component.Com que aquest enzim actua principalment al, el fet d'ingerir alcohol pot generar malestar en la persona, malgrat que no hi haque puguin implicar un risc greu per a la. Tampoc cal seguir cap tractament concret, però evidentment, per evitar molèsties, és recomanable no ingerir alcohol. "No pucl'alcohol, no l'assimilo", explica la presentadora.Sobre les imatges en què l'acusen d'embriaguesa, la presentadora ha recordat que està de boni fentforma part de la seva manera de ser. Per altra banda, ha assegurat que no té res en contra de la gent que beu alcohol però ha insistit en el fet que precisament ella no pot, tot plegat mentre ensenyava que s'estava prenent unasense alcohol.

