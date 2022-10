José Manuel del Amo, el magistrat «futbolero» que sap quan juga Neymar

Un jutge que dicta sentències en català

"Mentre el senyorestava marcant un gol jo ja estava al llit". La frase va deixar descol·locada tota la sala de l'. No tant pel que deia, perquè qui més qui menys, veient el nivell futbolístic d'alguns dels equips a casa nostra, se'n va a dormir abans que l'àrbitre xiuli el final sinó per qui la deia. La va pronunciar el president del tribunal que aquests dies jutja Neymar i els seus pares,i elper les presumptes irregularitats en el fitxatge del futbolista brasiler. Es tracta de(Madrid, 1961) que, defugint el perfil baix habitual en els seus col·legues, s'ha convertit en l'estrella del judici més mediàtic dels últims mesos a Barcelona.Els comentaris sobre el futbol s'han convertit en recurrents durant les primeres sessions del judici, centrades en les qüestions prèvies i en la declaració de Neymar i els seus pares, i de testimonis esperats com el de Florentino Pérez. El magistrat ha fet evident la seva preocupació per la comoditat dels acusats i el primer dia ja va dispensar el futbolista d'assistir a les sessions del judici. Va acceptar la petició de la defensa perquè havia jugat la nit abans contra el-victòria del PSG amb gol de Neymar- i la decisió es va fer extensiva a la resta de sessions i a tots els acusats. El jugador havia volat de matinada per arribar al judici. "Li agraeixo, estava molt cansat", va dir el davanter.Del Amo és un jutgei així ho ha reconegut ell mateix durant el judici. El magistrat, de qui no es discuteix la competència ni la qualitat tècnica, ha adaptat el guió de la vista oral al calendari de partits del PSG. El jutge va justificar la decisió: "Així podrà jugar contra l'divendres, el partit de Champions contra elde la setmana que ve i contra el". Una cerca ràpida a Google permet veure que, efectivament, aquests són els pròxims partits dels francesos. Vista la repercussió dels seus comentaris, Del Amo va defensar-se:, és qüestió de tractar els acusats amb amabilitat i dignitat". La seva afició al futbol no el condicionarà, ha dit, per dictar sentència.No només ha fet gala dels seus coneixements futbolístics amb Neymar. També fa apunts en declaracions de testimonis. Amb, que era director esportiu del Barça quan va arriba Neymar, Del Amo va fer referència a-exjugador del Madrid- i-ex del Barça- per certificar que els somnis dels futbolistes tot sovint s'adapten al club que els paga el sou. Isco sempre havia dit que era del Barça, va detallar el magistrat, i fins i tot tenia un gos que es deia Messi. Iniesta, va recordar, va afirmar quan era aleví que era fan del Reial Madrid. Arqueologia del futbol de la mà del jutge que haurà de decidir si envia Rosell i Neymar a la presó.La complicitat també s'ha vist amb un altre dels testimonis estrella: Florentino Pérez. Preguntat sobre les negociacions amb elper Neymar i els contactes de Florentino amb alguns directius del club brasiler, Del Amo va demostrar els seus coneixements del mercato posant sobre la taula el fitxatge de, que també venia del Santos, pel Madrid el 2019. La declaració del president del Madrid va ser breu -"no me'n recordo", "no en sabia res"- i el comiat tampoc va deixar ningú indiferent. "Suposo que estarà cansat, que ahir a la nit era a París", va dir el jutge. És així, el dia abans Florentino va assistir a l'entrega de laa París. Un magistrat pendent de l'actualitat.Si Neymar es passa els vespres marcant gols pels camps de la lliga francesa, el jutge Del Amo els passa dictant sentències a casa seva. Ho va dir el mateix magistrat a la sala, per justificar la decisió de permetre que els acusats no assistissin a les sessions del judici i facilitar així que el pugui compaginar amb les seves feines respectives. La feina del jutge és dictar sentències i, en el cas de Del Amo, durant la seva trajectòria n'ha escrit moltes en català, cosa que li va valer l'any 2013 el, atorgat pel, per la seva tasca per normalitzar el català en l'àmbit dels tribunals, un dels espais on menys català s'utilitza.Nascut i format a Madrid, aquest magistrat fa cinc anys que és a l'Audiència de Barcelona i actualment és el president de la secció sisena d'aquest tribunal. Com detallava l'any passat en una entrevista a, va arribar a Catalunya a mitjans dels anys 80 com a secretari judicial en un jutjat de Manresa, després va opositar per ser jutge i va obtenir una plaça ai finalment va tornar a. "Vaig començar a escriure sentències en català perquè era la llengua principal dels destinataris on exercia", explicava. A l'Audiència de Barcelona n'escriu més en castellà, perquè sovint es dirigeix a acusats estrangers, però si la persona és catalanoparlant, manté el català.Tot i ser de Madrid, no li va costar aprendre la llengua i utilitzar-la en la seva feina. "És qüestió de cultura i no és tan difícil. Si comences escoltant com parlen els altres, arriba un moment que t'hi llances i ja està", argumentava fa poc més d'un any. Al judici contra Neymar i el Barça, el jutge ha fet servir el català en algunes ocasions, però bona part de la vista es fa en castellà, tenint en compte que diversos acusats són deli ni tan sols entenen amb facilitat el castellà. En el cas de Neymar i la seva família, van declarar amb l'ajuda d'una traductora simultània. Tot apunta, doncs, que la sentència, en aquest cas, no serà en català.

