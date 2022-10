Retards severs al metro de Barcelona: problemes a l'L9 i L10 per una fuita d'aigua

De moment aqui ens teniu esperant.... No hi ha metros per arribar a Torrassa en endavant pic.twitter.com/GS0uM4AUEC — Marina GB (@marinagb93) October 19, 2022

Nou matí de complicacions a la xarxa de metro de Barcelona.entre les estacions d'ha provocat un terrabastall de retards a les. Segons ha explicat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), el servei no està interromput, però hi ha "circulació dels combois molt més lenta de l'habitual". Desenes d'usuaris han denunciat la situació a la xarxa.Una de les vies ha quedat inutilitzada fins que no es pugui arreglar, han reblat. Per això mateix, el metro, tant a la L9 com a l'L10 Sud en aquest tram entre les dues estacions. Molts usuaris veuen afectat el seu trajecte a la feina, a la universitat o els que es dirigeixen a l'aeroport. Des de TMB han informat que fan servir llançadores per connectar les estacions.

