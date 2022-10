Cacen fumant a la banqueta una estrella de futbol de Bèlgica

Situació surrealista a la lliga de futbol professional de Bèlgica., centrecampista belga del-el club més important de la ciutat d'Anvers- ha estaten un partit de la Jupiler Pro League, la màxima competició domèstica del país. Minuts abans de l'inici de l'enfrontament contra l'Standard de Liège, el jugador de 34 anys ha estat caçat per la càmera de realització exhalant una gran quantitat de fum d'una cigarreta electrònica.L'Antwerpi ha anunciat que prendrà mesures disciplinàries de caràcter sever contra el jugador. Existeixen dues possibilitats sobre la taula, que podrien, fins i tot, combinar-se: o se'l sanciona de manera econòmica, amb, o se l'aparta de l'equip sense poder jugar ni entrenar-se. Procedent de l'Inter de Milà després del seu pas per la Roma, Nainggolan és molt conegut a l'estat espanyol per les seves enganxades verbals amb el director esportiu del Sevilla, Monchi.El centrecampista finalitza contracte aquesta mateixa temporada després d'arribar el 2021 a l'Anvers. Ara mateix, aquesta situaciói precipitar la seva sortida del club belga, que lluita per endur-se la lliga després de 65 anys sense guanyar-la. L'equip està a 4 punts del primer, el Genk.

