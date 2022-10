Detingut després de bolcar una autocaravana a l'AP-7 que conduïa drogat i sense carnet

L'alta velocitat va fer bolcar el vehicle. Foto: ACN

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 31 anys per un delicte contra la seguretat viària per(la Selva). Els fets van passar el dissabte 15 d'octubre, sobre els volts de les nou de la nit, quan l'home portava una autocaravana i va bolcar a la sortida 10 de l'AP-7, dins del terme municipal de Fogars.Fins al lloc de l'accident hi van anar la Policia Local d'Hostalric, els Mossos, el SEM i els Bombers. A causa de l'accident, sis persones havien quedat atrapades dins del vehicle. L'accident es va produir a causa deque portava l'autocaravana a l'hora d'agafar la sortida i va acabar xocant contra la tanca metàl·lica.Quan els agents van identificar el conductor van veure que estava sota els efectes d'alguna substància estupefaent i per això li van fer una prova de drogues. El resultat va sortir positiu en consum de. Els Mossos van demanar-li el carnet de conduir i l'home no va poder acreditar que en tingués. Finalment els agents van detenir-lo i van gestionar una grua per retirar l'autocaravana de la sortida de l'autopista.El dilluns l'home va passar a disposició judicial al jutjat d'instrucció en funció de guàrdia d'Arenys de Mar (Maresme) i va quedar en llibertat a l'espera de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor