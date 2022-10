L'Ajuntament de Premià de Dalt (Junts-PSC) fitxa l'empresa Desokupa com a assessora

"Pràctiques violentes"

Recorregut històric de Desokupa

L'Ajuntament de, liderat per Junts i amb presència del PSC, ha anunciat aquest dimecrescom a assessors en matèria de "recuperació de la possessió de béns immobles ocupats de forma mafiosa o delinqüencial". El mateix consistori s'ha encarregat de fer-ho públic en un comunicat en què fa constar que la companyia, amb múltiples denúncies per protagonitzarcap a famílies vulnerables i tenir treballadors amb vincles directes amb, rebrà uns 3.000 euros de l'administració local. El contracte té una durada d'un any.defensa que això suposa un pas en la política de "tolerància zero" amb les "ocupacions mafioses", sense aclarir a quina mena de màfies o processos delinqüencials fa referència.Aquest pas suposamostra unaamb Desokupa, fins ara mantinguda al marge de les institucions després d'anys de denúncies per parts de col·lectius socials. Així, si bé l'empresa ha fet augmentar la seva popularitat com a servei especialitzat en facilitar desallotjaments ràpids al marge dels mandats judicials, una part important d'aquesta tasca s'ha basat en pressionar persones en situació de vulnerabilitat habitacional.A la imatge en què es mostra el pacte amb la companyia apareix l'alcalde, acompanyat del regidor d'Esports, Juli Gener, tots dos de Junts, i el regidor de Seguretat ciutadana i convivència, Ginés Martín, socialista. Amb ells,. És la posada de llarg d'un acord en què l'ajuntament valora el "mètode alternatiu" que es basa en una "resolució amistosa de la controvèrsia existent" en casos d'ocupació, diu el comunicat.La decisió ha indignat part de l'oposició del municipi. ", davant del fet que cada vegada més gent ha hagut de marxar del poble pels preus abusius del mercat, l'alcalde privatitza la seguretat i contracta, ha assenyalat el portaveu de la Crida Premianenca, Jaume Batlle, a aquest diari.Entre l'historial de Desokupa hi ha diversos membres assenyalats pels vincles amb l'extrema dreta. No és només que el líder de l'empresa, Daniel Esteve, hagi organitzat actes amb la candidata de Vox a Andalusia, Macarena Olona, o que l'any 2008 fos detingut pels Mossos d'Esquadra per extorsió, detenció il·legal, lesions, vexacions i associació il·lícita, sinó que altres treballadors que han passat per la companyia els últims anys -com Ernesto Navas- exposen tatuatges deo han participat a, com Jivko Ivanov. Igualment, el gruix de la plantilla exhibeix un físic corpulent que acostuma a utilitzar-se com a primera barrera d'intimidació en les intervencions queLa companyia està dirigida pel mateix Esteve, qui ha aplegat nombroses intervencions a espais mediàtics de TVE,, els últims anys. També té un canal propi de difusió, a través de les xarxes, on mostra algunes de les seves intervencions. En altres casos, són els activistes pel dret a l'habitatge els que exposen les pràctiques de la seva empresa. Una de les últimes intervencions polèmiques a Catalunya va ser la presència de la companyia en el desnonament del conegut com a Bloc Llavors , l'any passat. En un dels vídeos enregistrats aquell matí s'aprecia com un dels treballadors empeny una dona que protesta, fent-la caure a terra.En nombroses ocasions, s'ha assenyalat tambéamb algunes de les intervencions de Desokupa en desnonaments. Un dels exemples va ser un desallotjament al barri del Poble-sec, a Barcelona, l'any 2019, tal com es va emetre per TV3 . Des de llavors, la policia catalana ha insistit a negar cap mena de connivència amb l'empresa. Tanmateix, la cara visible de l'empresa s'esforça asempre que pot, com quan va facilitar material sanitari a diversos cossos policials en plena pandèmia.El Parlament, per la seva banda, va iniciar l'any 2016 una investigació per aclarir la legalitat de les pràctiques de l'empresa Desokupa. La decisió es va prendre per unanimitat. De moment, però, no se n'ha derivat cap acció.

