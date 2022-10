Rep una multa, notifica que conduïa el seu pare difunt i és denunciat per falsificació documental

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

Un home rep a casa una multa per excés de velocitat i, per evitar pagar-la, notifica que el conductor infractor era el seu pare, mort el 2020. Queda denunciat per un delicte de falsificació de document públic pic.twitter.com/X6GRgqV808 — Mossos (@mossos) October 18, 2022

Escena còmica, la que han hagut de presenciar els. Un home ha notificat que conduïa el seu pare en rebre una multa a casa per excés de velocitat. Si bé, el seu pare és mort des de l'any 2020. Una picaresca amb molt poc recorregut. Davant l'evident, la policia catalana l'ha acabat denunciant.Amb la serietat pròpia de la situació, els Mossos han compartit la història a les xarxes socials i els comentaris al respecte no s'han fet esperar. "", ha compartit un usuari de Twitter. "", ha afegit un altre.Hi ha ocasions en què el remei és pitjor que el problema, com és aquest cas. Falsificar un document públic és un delicte que està castigat amb, i multes de sis a dotze mesos, segons l'article 392.1 del Codi Penal espanyol. Potser convé pensar-s'ho dues vegades.

