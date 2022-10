Desconvocada la vaga indefinida d'autobusos de TMB

L'assemblea convocada pelsperquè els treballadors del sector votessin el preacord amb la direcció de l'empresa ha arribat a bon port i la vaga indefinida de dues hores per torn que havia de començar dilluns, però que va quedar ajornada, ha quedat finalment desconvocada.Segons fonts sindicals, la propostaen un primer moment, a l'assemblea del matí d'aquest dimarts, amb 223 vots en contra i 119 a favor. Si bé, la situació ha fet un gir d'última hora i no es repetiran les aturades parcials d'entre el 23 i el 30 de desembre, que van coincidir amb laEl preacord recull evitar la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors amb l'en un 3,5% -el màxim previst per als empleats públics en cas que s'aprovin els pressupostos generals de l'Estat per al 2023-, mentre que la resta es compensarà amb altres mesures.Entre aquestes, la retribució per part de l'empresa del desplaçament entre les cotxeres i el lloc on els conductors agafin o deixin el bus i l'equiparació de la paga d'antiguitat a la delsde TMB. Pel que fa a la compensació pels 25 milions que els treballadors van deixar de cobrar per un error comptable de TMB, l'assemblea també haurà de validar o rebutjar una proposta que ofereixdins del període afectat entre el 2003 i el 2019.



